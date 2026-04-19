Стала известна возможная причина ДТП с автобусом в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что предварительной причиной ДТП с автобусом, в котором находились граждане КНР, могли стать неблагоприятные погодные условия. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Предположительно, из-за неблагоприятных погодных условий водитель автобуса потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и перевернулся», — следует из сообщения. На территории региона действует циклон, который сопровождается обильными осадками, понижением температуры и местами гололедицей.

Пострадавшие были оперативно доставлены в центральные районные больницы Краснокаменского, Борзинского и Забайкальского округов. В настоящее время 11 человек проходят лечение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее водителя автобуса задержали после ДТП в Забайкалье с гражданами КНР. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, утром 18 апреля на трассе в Забайкальском крае опрокинулся автобус. В салоне находились 40 человек. Первоначально сообщалось об одном погибшем, однако позже число жертв увеличилось до двух.

