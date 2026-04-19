Стала известна возможная причина ДТП с автобусом в Забайкалье

Ранее водителя автобуса задержали после ДТП в Забайкалье с гражданами КНР. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, утром 18 апреля на трассе в Забайкальском крае опрокинулся автобус. В салоне находились 40 человек. Первоначально сообщалось об одном погибшем, однако позже число жертв увеличилось до двух.