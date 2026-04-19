Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Забайкалье, помещён в изолятор

В Забайкальском крае задержан водитель автобуса, который стал участником ДТП с двумя жертвами. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Забайкальскому краю.
«В отношении водителя автобуса 1966 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что для выяснения причин и деталей ДТП в рамках уголовного дела назначат экспертизы и выполнят следственные мероприятия.
Напомним, во время ДТП в автобусе находились примерно 40 китайских граждан, которых перевозили по маршруту Маньчжурия — Чита. Следователи регионального СУ СК завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Тогда трое пострадавших были доставлены в Читу, еще семь человек направили в краевую больницу № 4 в Краснокаменске.