Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Забайкалье, помещён в изолятор

В Забайкалье задержан водитель автобуса после ДТП с двумя погибшими.

Источник: Комсомольская правда

В Забайкальском крае задержан водитель автобуса, который стал участником ДТП с двумя жертвами. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Забайкальскому краю.

«В отношении водителя автобуса 1966 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что для выяснения причин и деталей ДТП в рамках уголовного дела назначат экспертизы и выполнят следственные мероприятия.

Напомним, во время ДТП в автобусе находились примерно 40 китайских граждан, которых перевозили по маршруту Маньчжурия — Чита. Следователи регионального СУ СК завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Тогда трое пострадавших были доставлены в Читу, еще семь человек направили в краевую больницу № 4 в Краснокаменске.