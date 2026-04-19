Задержанный экс-начальник полиции Атырау водворен в СИЗО

Напомним, 15 апреля стало известно, что бывшего начальника Управления полиции Атырау Бакытбека Исаева задержали и поместили в ИВС. Ранее сообщалось, что в Атырау после проверки МВД и выявленных нарушений ряд высокопоставленных полицейских остались без своих должностей, в их числе — начальник управления полиции Атырау, а также руководители управления собственной безопасности и управления по противодействию наркоправонарушениям Департамента полиции Атырауской области.