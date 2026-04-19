Задержанный экс-начальник полиции Атырау водворен в СИЗО

Как сообщает издание, в отношении Бакытбека Исаева возбуждено уголовное дело, он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
По данным источников регионального издания, в рамках расследования проверяются факты превышения должностных полномочий. Окончательная квалификация действий официально не раскрывается.
Расследование, по имеющейся информации, связано с наркотическими веществами, проходившими по уголовным делам в качестве вещественных доказательств.
Напомним, 15 апреля стало известно, что бывшего начальника Управления полиции Атырау Бакытбека Исаева задержали и поместили в ИВС. Ранее сообщалось, что в Атырау после проверки МВД и выявленных нарушений ряд высокопоставленных полицейских остались без своих должностей, в их числе — начальник управления полиции Атырау, а также руководители управления собственной безопасности и управления по противодействию наркоправонарушениям Департамента полиции Атырауской области.