Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанный экс-начальник полиции Атырау водворен в СИЗО

Бывший начальник полиции Атырау Бакытбек Исаев водворен в СИЗО, до этого задержанный находился в изоляторе временного содержания, передает «Ак Жайык».

Источник: Департамент полиции Атырауской области

Как сообщает издание, в отношении Бакытбека Исаева возбуждено уголовное дело, он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

По данным источников регионального издания, в рамках расследования проверяются факты превышения должностных полномочий. Окончательная квалификация действий официально не раскрывается.

Расследование, по имеющейся информации, связано с наркотическими веществами, проходившими по уголовным делам в качестве вещественных доказательств.

Напомним, 15 апреля стало известно, что бывшего начальника Управления полиции Атырау Бакытбека Исаева задержали и поместили в ИВС. Ранее сообщалось, что в Атырау после проверки МВД и выявленных нарушений ряд высокопоставленных полицейских остались без своих должностей, в их числе — начальник управления полиции Атырау, а также руководители управления собственной безопасности и управления по противодействию наркоправонарушениям Департамента полиции Атырауской области.