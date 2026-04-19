Заброшенный автобус сгорел ночью на многоярусной парковке ВВГУ во Владивостоке

Возгорание неэксплуатируемого автобуса произошло в ночь на 19 апреля на территории многоуровневой парковки Владивостокского государственного университета (ВВГУ) на улице Гоголя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. На момент прибытия пожарных расчётов транспортное средство было полностью охвачено пламенем.
Информация о происшествии поступила от жителей многоэтажных домов, расположенных напротив университетского комплекса. Очевидцы заметили яркое зарево и густой дым, поднимающийся с одного из ярусов неработающей парковки, после чего незамедлительно вызвали экстренные службы.
«Во Владивостоке на Гоголя произошло возгорание неэксплуатируемого автобуса на территории многоуровневой парковки. На момент прибытия пожарных транспортное средство было полностью охвачено пламенем. Ликвидировали на площади около 30 квадратных метров», — говорится в официальном сообщении краевого главка МЧС.
Пожарным удалось оперативно справиться с огнём и не допустить его распространения на соседние конструкции парковочного комплекса. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время дознаватели устанавливают точную причину возгорания и окончательную сумму материального ущерба.