Без денег и телефона: раскрыты новые детали пропажи Героя РФ Асылханова

Третью неделю небольшой город Юрга в Кемеровской области живет в кошмарном ожидании. 3 апреля 23-летний Герой России Алексей Асылханов, который в зоне СВО уничтожил 15 танков и 50 бронемашин, вышел из дома на работу и исчез. По факту пропажи возбуждено уголовное дело об убийстве. Знакомые Асылханова рассказали aif.ru о деталях, которые не укладываются ни в одну версию.
Третья неделя неизвестности.
С момента исчезновения участника спецоперации, Героя России 23-летнего Алексея Асылханова прошло более двух недель. Появилась ли новая информация о том, что произошло с мужчиной и где он сейчас, рассказала его супруга Валерия.
«До сих пор нет никакой информации. Полиция ничего не сообщает», — поделилась Валерия.
Супруга Асылханова рассказала, что перед исчезновением мужа не замечала каких-либо изменений в его поведении. В роковой день 3 апреля все было как обычно. Она отметила, что не знает о возможных угрозах.
Странности: ушел с документами, но без телефона.
В разговоре с aif.ru бывшая соседка Асылханова Раиса Михайловна обратила внимание на ряд деталей, которые сложно сопоставить с ранее озвученными в СМИ версиями.
«До сих пор ничего не слышно, как-будто в воду канул, молчание, ажиотаж, видимо, прошёл. Каково жене и матери жить в неведении? Уверена, что силовики действуют, рано еще о чем-то говорить. У меня мысли бесконечно крутятся, где он может быть. Алексей ведь ушёл с документами, но телефон дома оставил. Если жив, что-то надо есть, другие траты, а с карточек движения нет. Когда знаешь человека только с хорошей стороны, больно и страшно, когда думаешь о нем», — рассказала собеседница издания.
Вопрос о том, почему Асылханов не взял телефон, но забрал документы, пока остается без ответа.
Версия о диверсантах.
Раиса Михайловна в бесеlе с aif.ru поделилась мнением, что в исчезновении Асылханова надо искать следы украинских диверсантов.
«У меня были мысли, что здесь не обошлось без диверсантов. Сколько уже по их вине погибло военных. Очень жалко хорошего парня, будем надеяться на лучшее», — сказала бывшая соседка Асылханова Раиса Михайловна.
Женщина отмела распространяемые в Сети версии о том, что мужчина мог сам уйти и где-то спрятаться.
«Он порядочный парень, не пьёт, любит жену, она ждёт ребенка», — добавила она.
Что известно о дне исчезновения.
Алексей Асылханов 3 апреля во второй половине дня ушел из дома, сказав супруге, что отправляется на работу. Но в техникуме, где он работал педагогом дополнительного образования, мужчина так и не появился.
По данным СМИ, на улице к Асылханову подъехала машина, он поздоровался с водителем и сел в салон. По словам его супруги Валерии, накануне исчезновения Асылханов вел себя как обычно. По факту его пропажи региональным СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Алексей Асылханов в зоне СВО уничтожил 15 танков и 50 бронемашин. Он был дважды ранен, после второго ранения перенес ампутацию ноги и был демобилизован. За совершенные подвиги Асылханова отметили высшей наградой России — медалью «Золотая Звезда». Вернувшись на родину, он устроился в техникум агротехнологий и сервиса педагогом дополнительного образования, также проводил «Уроки мужества» в школах.