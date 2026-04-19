Более сотни лошадей погибли из-за непогоды в Мангистау

Обильные осадки стали причиной гибели лошадей в Мангистауском районе. После дождей животные погрязли в солончаках, и многие погибли, сообщает Lada.kz.

Источник: lada.kz

Сообщения о потере скота местные жители опубликовали в социальной сети. С их слов, каждый двор потерял от нескольких до десяти голов скота.

«После сильных дождей в Мангистау скот в районе села Акшымырау был унесён водой и оказался в солончаке. Многие лошади погибли, увязнув в солёной жиже, ещё часть не может выбраться. Если Министерство по чрезвычайным ситуациям и местные власти не окажут помощь, ситуация может серьёзно ухудшиться», — пишут сельчане.

Они призвали законодателей и зоозащитников обратить внимание на проблему. В местном акимате позже сообщили изданию, что в Мангистауской области устраняют последствия неблагоприятных погодных условий, зафиксированных 14—15 апреля в селе Сайотес.

Сообщается, что на участке между Сайотесом и 7-м разъездом, расположенном в 120−150 километрах от районного центра, выявлены факты гибели сельскохозяйственных животных, скопившихся вдоль железнодорожного полотна.

Для оценки ситуации 16—17 апреля была создана специальная комиссия с участием представителей государственных органов.

По предварительным данным, обнаружено более ста лошадей. В настоящее время местные исполнительные органы уточняют количество погибшего скота, так как владельцы пока не могут полностью провести учет поголовья.

Причиной падежа, как уточняется, стали экстремальные погодные условия — сильный ветер и проливные дожди.

Животные, сбившись с маршрута, оказались в труднодоступных участках и погибли в переувлажненной местности. Часть табунов могла погибнуть на расстоянии до 60−80 километров от населенных пунктов. Организован воздушный мониторинг с использованием дронов для поиска пропавшего скота.

Проведено заседание оперативного штаба под председательством заместителя акима области, по итогам которого нефтегазовым предприятиям поручено обеспечить дополнительную техническую поддержку.

В настоящее время руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений находится в Мангистауском районе, где проводит встречи с жителями и координирует все необходимые работы на месте.

«Для ликвидации последствий мобилизованы все силы и средства: задействована техника крупных предприятий региона, службы ЧС и местные исполнительные органы. Работы по откачке воды и восстановлению продолжаются в усиленном режиме. Ситуация находится на особом контроле. Ведётся работа с владельцами скота, задействованы современные средства мониторинга и спецтехника», — сообщили в акимате Мангистауского района.