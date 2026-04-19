Ракетная атака на Ростовскую область: в Таганроге пострадали трое

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях воздушной атаки на регион ночью 19 апреля.
Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Таганроге. В результате ракетного удара за медицинской помощью обратились три человека — всем им помощь оказана на месте. Также повреждена коммерческая инфраструктура: возник пожар на территории складских помещений. На месте работают экстренные службы, данные о разрушениях уточняются.
Кроме того, беспилотный летательный аппарат был уничтожен в Неклиновском районе. Там, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
На территории Ростовской области объявлен режим беспилотной опасности. Губернатор призвал жителей быть осторожными.