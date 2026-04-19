Женщина и 11-летняя девочка погибли при пожаре под Новосибирском

В Новосибирской области за минувшие сутки произошло 34 пожара, 20 из них — горение мусора и сухой травы. Один из пожаров унёс жизни двух человек.
В посёлке Кошево Мошковского района на улице Садовой загорелся частный дом. К прибытию огнеборцев строение было полностью в огне, произошло обрушение кровли. В течение получаса пожарные ликвидировали возгорание на площади 99 квадратных метров.
Во время разбора и проливки сгоревших конструкций были обнаружены тела погибших — предположительно, женщины 1959 года рождения и 11-летней девочки.
Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства и причину трагического пожара.