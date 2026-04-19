Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина и 11-летняя девочка погибли при пожаре под Новосибирском

Трагедия произошла в посёлке Кошево Мошковского района.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области за минувшие сутки произошло 34 пожара, 20 из них — горение мусора и сухой травы. Один из пожаров унёс жизни двух человек.

В посёлке Кошево Мошковского района на улице Садовой загорелся частный дом. К прибытию огнеборцев строение было полностью в огне, произошло обрушение кровли. В течение получаса пожарные ликвидировали возгорание на площади 99 квадратных метров.

Во время разбора и проливки сгоревших конструкций были обнаружены тела погибших — предположительно, женщины 1959 года рождения и 11-летней девочки.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства и причину трагического пожара.