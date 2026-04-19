В Находке огонь уничтожил частный дом и повредил автомобиль

Всего в Приморье за сутки потушили 112 пожаров.

Источник: PrimaMedia.ru

За минувшие сутки на территории Приморского края зафиксировано 112 техногенных пожаров, на 67 из которых реагировали подразделения МЧС России, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах в регионе не произошло.

По данным ведомства, всего за сутки пожарные подразделения привлекались для ликвидации возгораний и их последствий более ста раз. Дополнительно сотрудники МЧС дважды выезжали на место дорожно-транспортных происшествий для оказания помощи и устранения вторичных факторов аварий. Несмотря на значительное число пожаров, погибших и пострадавших среди населения не допущено.

«В посёлке Приисковый Находкинского городского округа произошло возгорание частного дома. На момент прибытия пожарных дом и пристройка были полностью охвачены пламенем. В результате возгорания строения уничтожены, также частично повреждены забор и автомобиль. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ведомства.

27,5 га огня за один день: с пятью пожарами боролись в Приморье в среду.

Почти все возгорания вызваны человеческим фактором.

Напомним, что пять пожаров на общей площади 27,5 га зафиксировали в Приморье 15 апреля. Все очаги возгорания были оперативно потушены. Два из них — лесные, охватили 15,5 га на территориях лесничеств в Кировском и Партизанском муниципальных округах. Их ликвидировали силами Приморской авиабазы.