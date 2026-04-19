Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Черемхово 37-летний водитель иномарки погиб в ДТП

Автомобилист не справился с управлением.

Источник: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Водитель «Тойоты Витц» двигался со стороны Черемхово в направлении Иркутска. Сибиряк выбрал небезопасную скорость для движения и не смог удержать контроль за машиной, ее бросило в сторону, а затем авто съехало с дороги. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

— Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость движения, учитывая при этом дорожные и погодные условия, — поделились правоохранители.

Исход оказался страшным — 37-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер ещё до приезда скорой.