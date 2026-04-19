Под Черемхово 37-летний водитель иномарки погиб в ДТП

Водитель «Тойоты Витц» двигался со стороны Черемхово в направлении Иркутска. Сибиряк выбрал небезопасную скорость для движения и не смог удержать контроль за машиной, ее бросило в сторону, а затем авто съехало с дороги. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость движения, учитывая при этом дорожные и погодные условия, — поделились правоохранители.
Исход оказался страшным — 37-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер ещё до приезда скорой.