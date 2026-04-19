Три человека пострадали после атаки БПЛА в Ростовской области

Три человека пострадали после атаки украинских БПЛА в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

По его словам, пострадавшим оказали помощь на месте. В результате ракетного удара повреждена коммерческая инфраструктура. На территории складских помещений возник пожар.

Слюсарь отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты продолжают ликвидацию последствий и уточняют масштаб повреждений.

«БПЛА уничтожен также в Неклиновском районе. В этом районе информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Ейске после падения обломков беспилотника повреждения получили жилые дома. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в трёх частных зданиях выбило окна. Кроме того, в районе морского порта упали обломки украинского беспилотника. Пострадавших и возгораний нет, на месте работали оперативные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

