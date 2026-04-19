Губернатор Слюсарь: Ростовская область подверглась воздушной атаке

В ночь на воскресенье, 19 апреля, Ростовская область подверглась воздушной атаке. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, в Таганроге за медицинской помощью обратились три человека, им оказали необходимое лечение.
Он отметил, что в результате удара была повреждена коммерческая инфраструктура, возник пожар на территории складских помещений. На месте продолжают работать экстренные службы, информация о разрушениях уточняется.
Слюсарь добавил, что беспилотник был уничтожен в Неклиновском районе. По предварительным данным, там пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Глава региона подчеркнул в своем Telegram-канале, что на территории области объявлена беспилотная опасность и призвал жителей соблюдать осторожность.
Складское помещение загорелось после падения обломков беспилотника ВСУ в селе Ермилово в Ленинградской области. Об этом 17 апреля сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Ранее в результате ночных ударов украинских БПЛА по территории Туапсе были повреждены социально значимые объекты, 52 частных владения и 8 многоквартирных домов.