Один за другим: за сутки в Челябинской области произошло 117 пожаров

18 апреля спасатели МЧС Челябинской области потушили 105 возгораний сухой травы.

Источник: Комсомольская правда

Последние сутки в Челябинской области выдались по-настоящему жаркими, но дело не только в погоде. В Челябинской области произошло сразу 117 техногенных пожаров.

По данным МЧС Челябинской области, спасателям пришлось работать по всему региону: от Кунашака и Красноармейского района до Копейска, Чебаркуля, Сатки и Верхнеуральска. Пожары вспыхивали и в городах: Челябинске, Магнитогорске и Троицке. В ряде случаев пожарным пришлось не только тушить пламя, но и ликвидировать последствия.

Отдельной проблемой остаются ландшафтные возгорания. Только за сутки, 18 апреля, зарегистрировано 105 случаев горения мусора и сухой травы.

Параллельно специалисты следят за ситуацией в лесах. К вечеру 18 апреля на территории лесного фонда региона зарегистрировано восемь природных пожаров.

