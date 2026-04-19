Один за другим: за сутки в Челябинской области произошло 117 пожаров

Последние сутки в Челябинской области выдались по-настоящему жаркими, но дело не только в погоде. В Челябинской области произошло сразу 117 техногенных пожаров.
По данным МЧС Челябинской области, спасателям пришлось работать по всему региону: от Кунашака и Красноармейского района до Копейска, Чебаркуля, Сатки и Верхнеуральска. Пожары вспыхивали и в городах: Челябинске, Магнитогорске и Троицке. В ряде случаев пожарным пришлось не только тушить пламя, но и ликвидировать последствия.
Отдельной проблемой остаются ландшафтные возгорания. Только за сутки, 18 апреля, зарегистрировано 105 случаев горения мусора и сухой травы.
Параллельно специалисты следят за ситуацией в лесах. К вечеру 18 апреля на территории лесного фонда региона зарегистрировано восемь природных пожаров.