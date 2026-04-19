Стали известны подробности ракетной атаки по Таганрогу

Ранее глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ракетного удара за медпомощью обратились три человека — всем им помощь оказана на месте.

В результате воздушной атаки по Таганрогу ночью 19 апреля незначительные повреждения получили несколько объектов. Об этом сообщила в соцсетях глава города Светлана Камбулова.

Она отметила, что в районе завода им. Бериева движение трамваев и автобусов по ул. Инструментальной временно будет идти по изменённой схеме. О возобновлении движения власти сообщат дополнительно.

Сейчас объявлен отбой угрозы применения БПЛА по Ростовской области и Таганрогу.

Ранее глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ракетного удара за медпомощью обратились три человека — всем им помощь оказана на месте. Также повреждена коммерческая инфраструктура: произошел пожар на территории складских помещений.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше