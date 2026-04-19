Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники начали рассылать россиянам предложения авиабилетов по «спецтарифу»

Мошенники рассылают поддельные письма от имени крупных перевозчиков. Схема действует по всей России. Об этом сообщила пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта, пишет РИА «Новости».

Апрель — время активного бронирования билетов. Аферисты этим пользуются. Они рассылают письма с предложениями выкупить билеты по специальному тарифу.

«Мошенники рассылают письма с предложением “выкупить билеты по специальному тарифу” или “подтвердить бронь, иначе места будут аннулированы”. В письме содержится фишинговая ссылка на сайт-клон», — рассказали в пресс-службе.

Целью мошенников стали россияне, планирующие отпуск. Особенно уязвимы семьи с детьми. Эксперты советуют не переходить по ссылкам из таких писем. Покупать билеты нужно только на официальных сайтах перевозчиков. Если пришло сообщение о проблемах с бронью, следует зайти в свой аккаунт напрямую, а не по ссылке из письма.

Ранее следователи раскрыли схему вербовки подростков мошенниками. Аферисты представлялись сотрудниками спецслужб и вовлекали молодёжь в преступления. Например, 17-летний учащийся кулинарного колледжа из Петербурга поверил, что стал внештатным агентом. Под влиянием мошенников он выполнял задания по взлому квартир и изъятию денег. Подростку звонили и сообщали, что аккаунт его родителей на «Госуслугах» взломан. Чтобы «спасти семью», ему предложили сотрудничать. Юноша заполнил поддельный документ и начал выполнять указания. Следствие считает, что он не осознавал преступный характер своих действий. Сейчас подросток находится под домашним арестом.

