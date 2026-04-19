Мошенники начали рассылать россиянам предложения авиабилетов по «спецтарифу»

Ранее следователи раскрыли схему вербовки подростков мошенниками. Аферисты представлялись сотрудниками спецслужб и вовлекали молодёжь в преступления. Например, 17-летний учащийся кулинарного колледжа из Петербурга поверил, что стал внештатным агентом. Под влиянием мошенников он выполнял задания по взлому квартир и изъятию денег. Подростку звонили и сообщали, что аккаунт его родителей на «Госуслугах» взломан. Чтобы «спасти семью», ему предложили сотрудничать. Юноша заполнил поддельный документ и начал выполнять указания. Следствие считает, что он не осознавал преступный характер своих действий. Сейчас подросток находится под домашним арестом.