В Таганроге в результате ракетного удара возник пожар в складских помещениях

«В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений. На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются», — написал он в своём телеграм-канале.
В Неклиновском районе также сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в Ейске после падения обломков беспилотника повреждения получили жилые дома. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в трёх частных зданиях выбило окна. Кроме того, в районе морского порта упали обломки украинского беспилотника. Пострадавших и возгораний нет, на месте работали оперативные службы.
