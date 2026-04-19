В Таганроге в результате ракетного удара возник пожар в складских помещениях

Ранее сообщалось, что в Ейске после падения обломков беспилотника повреждения получили жилые дома. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в трёх частных зданиях выбило окна. Кроме того, в районе морского порта упали обломки украинского беспилотника. Пострадавших и возгораний нет, на месте работали оперативные службы.