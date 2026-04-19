В Таганроге в результате ракетного удара возник пожар в складских помещениях

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после ночного ракетного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Таганроге загорелись склады. Три человека обратились за медицинской помощью.

Источник: Life.ru

«В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений. На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются», — написал он в своём телеграм-канале.

В Неклиновском районе также сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ейске после падения обломков беспилотника повреждения получили жилые дома. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в трёх частных зданиях выбило окна. Кроме того, в районе морского порта упали обломки украинского беспилотника. Пострадавших и возгораний нет, на месте работали оперативные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

