За ночь расчёты ПВО сбили 13 БПЛА ВСУ над регионами России и Азовским морем

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Дроны сбили над Белгородской, Курской и Ростовской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Напомним, в Таганроге в результате ракетного удара возник пожар в складских помещениях. На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются. Три человека обратились за медицинской помощью. В районе завода им. Бериева движение трамваев и автобусов по улице Инструментальной временно будет осуществляться по изменённой схеме.

