За ночь расчёты ПВО сбили 13 БПЛА ВСУ над регионами России и Азовским морем

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Таганроге в результате ракетного удара возник пожар в складских помещениях. На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются. Три человека обратились за медицинской помощью. В районе завода им. Бериева движение трамваев и автобусов по улице Инструментальной временно будет осуществляться по изменённой схеме.
