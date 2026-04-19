Дело вернулось прокурору: суд отменил приговор племяннику легендарного хоккеиста Макарову за липовый диплом

Челябинский областной суд отменил приговор племяннику легендарного хоккеиста Сергея Макарова — Павлу Макарову. Дело о поддельном дипломе отправили на пересмотр: материалы вернули прокурору.
Решение об отмене 15 апреля 2026 года вынес судья Андрей Аверкин. В карточке дела на сайте облсуда указано, что основанием стали нарушения, указанные в статье 237 УПК РФ. Речь идет о ситуациях, когда обвинительное заключение составлено с такими ошибками, которые не позволяют вынести законное решение, а также если уже в ходе разбирательства всплывают обстоятельства, требующие изменить обвинение.
Напомним, ранее Советский районный суд Челябинска признал Макарова виновным в использовании поддельного диплома и назначил ему девять месяцев ограничения свободы.
По версии следствия, летом 2024 года он купил за 7,5 тысячи рублей диплом о дополнительном образовании, якобы о прохождении программы по управлению спортивной организацией. Фактически обучение он не проходил. Документ изготовил преподаватель коммерческого центра из Саратова и отправил по почте.
С этим дипломом Макаров устроился директором спортивной школы олимпийского резерва имени своего знаменитого родственника. На должность он был назначен 1 августа 2024 года, однако уже в феврале 2025-го уволился по собственному желанию.
Помимо этого, ранее Макарова задерживали по подозрению в получении взятки хоккейными клюшками на сумму около 200 тысяч рублей. Следствие считает, что за это он помог перевести юниора в другую школу без положенной компенсации, а полученные клюшки продал.