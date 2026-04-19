В Омске устанавливают причину пожара в гипермаркете у G-Drive Арены

Дознаватели ГУ МЧС России по Омской области устанавливают причину пожара, произошедшего поздно вечером 18 апреля на складе известного магазина бытовой техники возле «G-Drive Арены».
По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 21:18. Позже пресс-служба МЧС сообщит детали. Открытое горение ликвидировали в 22:31. Горела крыша здания. Для тушения потребовалась специальная техника. Огонь охватил 15 кв. метров кровли. В тушении пожара участвовали 32 спасателя. Пострадавших нет.
Причину пожара и сумму ущерба в складских помещениях бытовой техники предстоит установить.