В Омске устанавливают причину пожара в гипермаркете у G-Drive Арены

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 21:18. Позже пресс-служба МЧС сообщит детали. Открытое горение ликвидировали в 22:31. Горела крыша здания. Для тушения потребовалась специальная техника. Огонь охватил 15 кв. метров кровли. В тушении пожара участвовали 32 спасателя. Пострадавших нет.