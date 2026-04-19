Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске устанавливают причину пожара в гипермаркете у G-Drive Арены

Пожарные больше часа тушили крышу гипермаркета на Левом берегу Омска.

Дознаватели ГУ МЧС России по Омской области устанавливают причину пожара, произошедшего поздно вечером 18 апреля на складе известного магазина бытовой техники возле «G-Drive Арены».

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 21:18. Позже пресс-служба МЧС сообщит детали. Открытое горение ликвидировали в 22:31. Горела крыша здания. Для тушения потребовалась специальная техника. Огонь охватил 15 кв. метров кровли. В тушении пожара участвовали 32 спасателя. Пострадавших нет.

Причину пожара и сумму ущерба в складских помещениях бытовой техники предстоит установить.