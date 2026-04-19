В Новосибирске инструктор автошколы напал на семью, которая задела его машину

Неприятная ситуация произошла на днях около дома 17 на улице Рассветная в Новосибирске. Там у подъезда инструктор автошколы «Вектор» припарковал свою машину, перегородив путь для пешеходов. Местные жители, пытаясь зайти в дом, задели его автомобиль. В итоге между семьей и инструктором произошла потасовка.
— Инструктор пришел в бешенство, угрожал жителям и оттаскал женщину, — поделились в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Федеральная академия вождения «Вектор» прокомментировала случившееся.
— Такое поведение не соответствует нашим корпоративным стандартам. Договор с подрядчиком расторгнут. В случае запроса правоохранительных органов личность будет выдана, — говорится в сообщении автошколы.