Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора пустить военных

Вооружённые силы Украины (ВСУ) разрушили школу во Владимировке. Об этом сообщил беженец Николай Шевченко. По его словам, украинские военные пришли к директору учебного заведения и просили разместиться в здании. Она отказала, после чего произошёл конфликт. Позднее, как утверждает собеседник, объект разрушили, пишет РИА «Новости».

«Она им отказала. У них получился конфликт. Потом они уехали, а ночью произошли взрывы. Школу тогда полностью разрушили», — уточнил Шевченко.

Он добавил, что позже стало известно о ракетном обстреле школы. По его словам, применялись боеприпасы французского производства.

Ранее сообщалось, что в Алёшках Херсонской области в результате обстрелов повреждена социальная инфраструктура. По словам губернатора Владимира Сальдо, школы и детские сады в городе фактически разрушены. Он также отмечал регулярные удары по медицинским учреждениям. Несмотря на это, власти продолжают обеспечивать жителей продовольствием и необходимыми ресурсами.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.