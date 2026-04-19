ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора пустить военных

«Она им отказала. У них получился конфликт. Потом они уехали, а ночью произошли взрывы. Школу тогда полностью разрушили», — уточнил Шевченко.
Он добавил, что позже стало известно о ракетном обстреле школы. По его словам, применялись боеприпасы французского производства.
Ранее сообщалось, что в Алёшках Херсонской области в результате обстрелов повреждена социальная инфраструктура. По словам губернатора Владимира Сальдо, школы и детские сады в городе фактически разрушены. Он также отмечал регулярные удары по медицинским учреждениям. Несмотря на это, власти продолжают обеспечивать жителей продовольствием и необходимыми ресурсами.
