В Иркутске перекрыт участок от дома № 6 до улицы Коммунистической

Утро для автомобилистов и жителей бульвара Постышева в Иркутске началось с сюрприза. Ночью там прорвало теплосеть. Проезжую часть перекрыли — от шестого дома и до самого перекрёстка с Коммунистической. Пока искали точное место утечки, ресурсники отключили горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.