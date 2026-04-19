В Башкирии зафиксировано более 280 сообщений о паводке

С начала паводкоопасного периода в МЧС Башкирии поступило 281 сообщение, связанное с весенним половодьем. За последние сутки зарегистрировано еще три обращения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время под контролем находятся пять ситуаций в четырёх муниципалитетах — Бижбулякском, Чишминском и Янаульском районах, а также в Уфе. Зафиксированы подтопления четырёх участков дорог, одного низководного моста и 12 приусадебных территорий.
По данным спасателей, жилые дома в зону подтопления не попали. Пострадавших в результате паводка нет.