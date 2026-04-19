В Таганроге 3 человека пострадали после украинской атаки

ТАГАНРОГ, 19 апреля, ФедералПресс. Силы ПВО в ночь с 18 на 19 апреля сбили над регионами РФ 13 украинских беспилотников. О последствиях атаки на Ростовскую область рассказал в МАХ-канале губернатор Юрий Слюсарь.

«В Таганроге трое человек обратились за медицинской помощью, которая им была оказана медиками», — констатировал глава региона.

Подробностей о состоянии пострадавших нет.

По словам губернатора, в результате атаки ВСУ на территории складов возник пожар, там сейчас работают специалисты экстренных служб. Кроме того, уничтожен украинский беспилотник в Неклиновском районе. Информация о повреждениях и возможных пострадавших не поступала.

Как сообщили в Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в Ейске из-за падения обломков БПЛА в трех частных домах выбило окна. По данным оперштаба, в результате атаки никто не пострадал.

Предыдущей ночью массированная атака была совершена на Ленобласть. Там сбили 27 вражеских беспилотников. В районе порта Высоцк началось возгорание, сообщал губернатор.

Фото: ФедералПресс / Иван Кабанов.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше