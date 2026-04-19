В Таганроге 3 человека пострадали после украинской атаки

«В Таганроге трое человек обратились за медицинской помощью, которая им была оказана медиками», — констатировал глава региона.
Подробностей о состоянии пострадавших нет.
По словам губернатора, в результате атаки ВСУ на территории складов возник пожар, там сейчас работают специалисты экстренных служб. Кроме того, уничтожен украинский беспилотник в Неклиновском районе. Информация о повреждениях и возможных пострадавших не поступала.
Как сообщили в Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что в Ейске из-за падения обломков БПЛА в трех частных домах выбило окна. По данным оперштаба, в результате атаки никто не пострадал.
Предыдущей ночью массированная атака была совершена на Ленобласть. Там сбили 27 вражеских беспилотников. В районе порта Высоцк началось возгорание, сообщал губернатор.
