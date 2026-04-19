7,7 гектара лесного хозяйства загорелось в Северном Казахстане

Как рассказали в МЧС, загорелся сухостой вблизи села Жаналык Есильского района. Огонь распространился на близлежащий лес. По предварительным данным, площадь пожара составила 7,7 гектара. Пожар носил низовой, беглый характер.
«Тушение осложнялось сильным порывистым ветром, способствовавшим быстрому распространению огня. На месте был организован штаб, к ликвидации возгорания были привлечены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудники лесного хозяйства, представители местных исполнительных органов и добровольные противопожарные формирования». МЧС РК’Слаженная работа всех служб позволила ликвидировать пожар. Пострадавших нет", — отметили в МЧС.