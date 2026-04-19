Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

7,7 гектара лесного хозяйства загорелось в Северном Казахстане

В ночь на 19 апреля 2026 года в Северо-Казахстанской области произошел крупный пожар на территории лесного хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в МЧС, загорелся сухостой вблизи села Жаналык Есильского района. Огонь распространился на близлежащий лес. По предварительным данным, площадь пожара составила 7,7 гектара. Пожар носил низовой, беглый характер.

«Тушение осложнялось сильным порывистым ветром, способствовавшим быстрому распространению огня. На месте был организован штаб, к ликвидации возгорания были привлечены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудники лесного хозяйства, представители местных исполнительных органов и добровольные противопожарные формирования». МЧС РК’Слаженная работа всех служб позволила ликвидировать пожар. Пострадавших нет", — отметили в МЧС.