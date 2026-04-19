Взрыв прогремел на крупном НПЗ в США: есть пострадавшие, идёт эвакуация

На нефтеперерабатывающем заводе BP Cherry Point в штате Вашингтон произошёл взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. Как сообщает The Seattle Times, после инцидента сотрудники предприятия были эвакуированы.

Источник: Life.ru

Представители компании подтвердили происшествие и заявили, что ситуация на объекте находится под контролем и не представляет угрозы для жителей близлежащих районов.

По данным пожарных округа Уотком, в больницы были доставлены три человека: одному потребовалась расширенная медицинская помощь, ещё двое получили базовую. В то же время в самой компании сообщили о четырёх пострадавших.

Причина взрыва на данный момент не установлена. В BP пообещали раскрыть дополнительные подробности после завершения проверки.

Завод BP Cherry Point расположен в городе Блейн и является одним из крупнейших в регионе. Предприятие работает с 1971 года, насчитывает около 800 сотрудников и перерабатывает до 235 тысяч баррелей нефти в сутки.

Ранее вблизи международного аэропорта Багдада атакован логистический центр посольства США.

