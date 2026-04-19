Жителя Омска оштрафовали за публикацию поддельной фотографии Чубайса

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Суд в Омске оштрафовал местного жителя за публикацию поддельной фотографии экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в нацистской форме из-за демонстрации запрещенной символики, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что изображение Чубайса в военной форме немецкого солдата времен Великой Отечественной войны мужчина разместил дважды — во «ВКонтакте» и в Telegram — за что получил два протокола по статье КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

В суде россиян подчеркнул, что опубликовал такие изображения, так как не согласен с высказываниями и действиями Чубайса, который, по мнению гражданина, сам «неоднократно допускал фашистские лозунги в адрес граждан нашей страны». Имеющуюся на форме свастику он, по его словам, и вовсе не разглядел из-за не очень хорошего качества картинки, а умысла на пропаганду нацизма, будучи патриотом России, не имел, приводятся в материалах пояснения жителя Омска.

Суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей за каждое из двух правонарушений, решение вступило в силу в марте, заключается в материалах.

