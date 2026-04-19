Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье члены закупочной комиссии нарушили правила при выборе подрядчика

Они допустили к конкурсу предприятие, которое не соответствовало требованиям.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае природоохранный прокурор добился наказания для членов закупочной комиссии Они незаконно допустили к конкурсу на разработку проектно-сметной документации для комплекса по переработке отходов предприятие, которое не соответствовало требованиям по финансовой ответственности. Нарушение выявлено при реализации регионального проекта «Экономика замкнутого цикла». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

По представлению прокурора работа комиссии была скорректирована, ее состав изменен. Проведен повторный конкурс, и исполнитель работ наконец определен. А три члена комиссии привлечены к административной ответственности за оценку заявок с нарушением законодательства о контрактной системе. Каждый заплатит штраф в размере 5000 рублей.