В Приморье члены закупочной комиссии нарушили правила при выборе подрядчика

В Приморском крае природоохранный прокурор добился наказания для членов закупочной комиссии Они незаконно допустили к конкурсу на разработку проектно-сметной документации для комплекса по переработке отходов предприятие, которое не соответствовало требованиям по финансовой ответственности. Нарушение выявлено при реализации регионального проекта «Экономика замкнутого цикла». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
По представлению прокурора работа комиссии была скорректирована, ее состав изменен. Проведен повторный конкурс, и исполнитель работ наконец определен. А три члена комиссии привлечены к административной ответственности за оценку заявок с нарушением законодательства о контрактной системе. Каждый заплатит штраф в размере 5000 рублей.