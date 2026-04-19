В Иркутской области закрыли две ледовые переправы на реке Витим

На этих ледовых переправах состояние льда оценивается как неудовлетворительное.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

В Бодайбинском районе Иркутской области прекращена эксплуатация двух ледовых переправ через реку Витим. Ограничения введены на маршрутах «Бодайбо — Токсимо» и «Бодайбо — Мама». Причина — неудовлетворительное состояние льда.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, дорожные службы уже демонтируют знаки и щиты на закрытых участках, устанавливают запрещающие таблички и шлагбаумы. Для ускорения таяния лёд чернят. Выезд на реку вне официальных переправ категорически запрещён.

На данный момент в регионе сохраняются две действующие ледовые дороги — в Нижнеилимском и Мамско-Чуйском районах. Однако спасатели предупреждают, что при малейших признаках разрушения льда они будут немедленно закрыты.