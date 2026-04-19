Сальдо: ВСУ уничтожили школы и детские сады в Алешках

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что город Алешки регулярно подвергается ударам по гражданской инфраструктуре. По его словам, в результате обстрелов разрушены школы и детские сады, а также продолжаются атаки на больницу.
Он отметил, что несмотря на сложную обстановку, жизнь в городе продолжается. Власти, по его словам, обеспечивают доставку продовольствия, воды и топлива, подчеркивая, что население не останется без помощи.
Сальдо добавил, что Алешки расположены на левом берегу Днепра вблизи линии соприкосновения, рядом с Антоновским мостом. По его словам, населенный пункт подвергается ежедневным обстрелам, что ранее также фиксировалось Минобороны России, передает РИА Новости.
