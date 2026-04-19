За сутки в Нижегородской области произошло 12 пожаров

За минувшие сутки спасатели Нижегородской области ликвидировали 12 техногенных пожаров и отреагировали на 8 дорожно‑транспортных происшествий.
Огонь охватил жилые дома, бани, квартиры, гаражи и постройки в разных районах региона — от Автозаводского района Нижнего Новгорода до Починковского и Володарского муниципальных округов.
Среди происшествий — несколько загораний транспортных средств во время движения и столкновения машин в Советском, Нижегородском и Кстовском районах.
Сейчас на контроле МЧС остаются 48 ситуаций: 18 случаев бешенства зафиксировали в 9 муниципальных образованиях, а 30 эпизодов затопления — в 14 районах области.