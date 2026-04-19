Поезд доставил 103 тонны воды для тушения пожара под Новосибирском

Пожар на путях потушили за несколько часов.

Источник: Om1 Новосибирск

Вечером 18 апреля 2026 года недалеко от станции Карасук-1 в Новосибирской области произошёл пожар на железнодорожных путях. Для ликвидации огня привлекли пожарный поезд Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

Состав оперативно прибыл на место и доставил 103 тонны воды и 2,5 тонны пенообразователя, благодаря чему возгорание удалось потушить.

В пресс-службе ЗСЖД уточнили, что пожар произошёл не на территории, принадлежащей ОАО «РЖД», и объектам железнодорожной инфраструктуры ничего не угрожает.

Всего на Западно-Сибирской магистрали дежурят 26 пожарных поездов, готовых к экстренным ситуациям.