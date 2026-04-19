В Самарской области вражеские БПЛА атаковали роддом в Новокуйбышевске

В Самарской области ранним утром в субботу, 18 апреля, вражеские БПЛА атаковали родильный дом в Новокуйбышевске. Падение беспилотника зафиксировали в непосредственной близости к учреждению. К счастью, обошлось без пострадавших. От удара в роддоме выбило оконные проемы, также пострадала прилегающая территория.
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе развернули оперативный штаб, проводятся все необходимые мероприятия. Пациенток, новорожденных и сотрудников эвакуировали в ближайшие медучреждения.
«Весь коллектив проявил себя профессионально и слаженно, пациентки и новорожденные были оперативно эвакуированы в соседние медучреждения. Всех женщин сопровождают врачи, а также психологи. Комиссия оценивает последствия. К восстановлению приступим сразу после отмены режима угрозы атаки БПЛА. Ущерб будет возмещен за счет средств региона, к восстановлению приступим незамедлительно», — сообщил Вячеслав Федорищев.
Кроме ремонта самого учреждения, оперативно приведут в порядок прилегающую территорию. Помимо роддома повреждения также получили несколько МКД, прилеты были зафиксированы и по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани.