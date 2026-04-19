В Башкирии ввели особый противопожарный режим

С 18 апреля на территории Башкирии начал действовать особый противопожарный режим. В администрации главы республики призвали жителей строго соблюдать правила безопасности в период повышенного риска возгораний.
На время действия режима в регионе введён ряд запретов. В частности, нельзя сжигать мусор, сухую траву, листву и другие отходы, разводить костры на полях, а также проводить выжигание сухой растительности. Аналогичные ограничения распространяются и на лесозаготовителей — им запрещено сжигать порубочные остатки.
За нарушение требований предусмотрены серьёзные штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей. Юридическим лицам грозят штрафы от 400 до 800 тысяч рублей.
Власти также сообщили, что в республике усилен контроль за пожарной обстановкой: уже функционируют 22 камеры наблюдения, позволяющие оперативно выявлять очаги возгораний.