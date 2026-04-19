Интервалы движения увеличены на Замоскворецкой линии метро из-за человека на пути

На северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили в департаменте транспорта города Москвы.
Отмечается, что причиной изменений стал человек на пути, передает Telegram-канал Дептранса.
Ранее пригородный поезд насмерть сбил четырех человек на станции Маленковская Ярославского направления. По данным СМИ, погибшими оказались мужчины старше 40 лет. Трагедия произошла в результате нарушения правил нахождения на ж/д инфраструктуре.
Кроме того, поезд насмерть сбил пешехода на станции Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги.