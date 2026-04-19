Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интервалы движения увеличены на Замоскворецкой линии метро из-за человека на пути

На северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили в департаменте транспорта города Москвы.

Отмечается, что причиной изменений стал человек на пути, передает Telegram-канал Дептранса.

Ранее пригородный поезд насмерть сбил четырех человек на станции Маленковская Ярославского направления. По данным СМИ, погибшими оказались мужчины старше 40 лет. Трагедия произошла в результате нарушения правил нахождения на ж/д инфраструктуре.

Кроме того, поезд насмерть сбил пешехода на станции Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги.