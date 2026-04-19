МЧС заявило о высокой опасности лесных пожаров в Гродненской области

«Напоминаем, выжигание сухой растительности строго запрещено», — также напомнили в управлении МЧС.
Нарушителей ждет административная ответственность. Штраф может составить от 10 до 30 базовых величин (от 450 до 1350 рублей). Если от такого выжигания причинен ущерб в крупном размере, грозит уголовная ответственность.
Кроме того, в целом спасатели не рекомендуют в сухую и ветреную погоду разводить костры и применять открытый огонь.
Во время минувших дежурных суток (с 06:00 18 апреля до 06:00 19 апреля) подразделения МЧС региона выбывали на различные происшествия 48 раз. В том числе, девять раз они тушили возгорания сухой растительности и один лесной пожар. Огонь повредил в экосистемах 1,236 гектара.
В свою очередь, за те же сутки в Гомельской области потушен еще один лесной пожар на площади 0,0001 га. С ним удалось справиться без МЧС.
Пока что посещение лесов не запрещено ни в одном районе страны, но введены ограничения по всей Гродненской области. В Брестской они есть везде кроме Малоритского района. Также введены ограничения в некоторых районах Минской и Гомельской областей.