Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС заявило о высокой опасности лесных пожаров в Гродненской области

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Высокий уровень опасности пожаров в природных экосистемах наблюдается в Гродненской области, сообщило управление МЧС по этому региону.

Источник: Sputnik.by

«Напоминаем, выжигание сухой растительности строго запрещено», — также напомнили в управлении МЧС.

Нарушителей ждет административная ответственность. Штраф может составить от 10 до 30 базовых величин (от 450 до 1350 рублей). Если от такого выжигания причинен ущерб в крупном размере, грозит уголовная ответственность.

Кроме того, в целом спасатели не рекомендуют в сухую и ветреную погоду разводить костры и применять открытый огонь.

Во время минувших дежурных суток (с 06:00 18 апреля до 06:00 19 апреля) подразделения МЧС региона выбывали на различные происшествия 48 раз. В том числе, девять раз они тушили возгорания сухой растительности и один лесной пожар. Огонь повредил в экосистемах 1,236 гектара.

В свою очередь, за те же сутки в Гомельской области потушен еще один лесной пожар на площади 0,0001 га. С ним удалось справиться без МЧС.

Пока что посещение лесов не запрещено ни в одном районе страны, но введены ограничения по всей Гродненской области. В Брестской они есть везде кроме Малоритского района. Также введены ограничения в некоторых районах Минской и Гомельской областей.