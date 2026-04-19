«Нечеловеческое поведение»: тагильчане пожаловались на вандалов, разрушающих могилы

Жители Нижнего Тагила жалуются на вандалов, разрушающих могилы. Об этом рассказала тагильчанка, пришедшая на кладбище «Рогожино», чтобы привести в порядок могилу бабушки.
— Хочу предать огласке, мягко говоря, нечеловеческое поведение «людей». На месте нас ожидал неприятный «сюрприз». Какие-то бездушные варвары вырвали на могилке лавочку и стол, вырвали с «корнем»! — цитирует женщину паблик «Инцидент Нижний Тагил». — Стол, по всей видимости, приготовили, чтобы унести, но не успели.
По словам женщины, многие могилы на кладбище завалены мусором.
— Обратились с замечанием по недосмотру за территорией к смотрителю кладбища, на что получили ответ, что, мол, они не несут ответственности, — добавляет жительница Нижнего Тагила.