«Нечеловеческое поведение»: тагильчане пожаловались на вандалов, разрушающих могилы

Жители Нижнего Тагила пожаловались на вандалов, разрушающих могилы на кладбище.

Источник: Соцсети

Жители Нижнего Тагила жалуются на вандалов, разрушающих могилы. Об этом рассказала тагильчанка, пришедшая на кладбище «Рогожино», чтобы привести в порядок могилу бабушки.

— Хочу предать огласке, мягко говоря, нечеловеческое поведение «людей». На месте нас ожидал неприятный «сюрприз». Какие-то бездушные варвары вырвали на могилке лавочку и стол, вырвали с «корнем»! — цитирует женщину паблик «Инцидент Нижний Тагил». — Стол, по всей видимости, приготовили, чтобы унести, но не успели. Хочу предать огласке, мягко говоря, нечеловеческое поведение «людей».

По словам женщины, многие могилы на кладбище завалены мусором.

— Обратились с замечанием по недосмотру за территорией к смотрителю кладбища, на что получили ответ, что, мол, они не несут ответственности, — добавляет жительница Нижнего Тагила.