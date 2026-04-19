В Волжском мужчина ранил знакомого и тут же попал в руки полиции

Потерпевшего доставили в больницу с ножевым ранением брюшной полости.

В городе Волжском полицейские в кратчайшие сроки задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в нанесении своему 39-летнему знакомому проникающего ранения.

16 апреля в больницу города-спутника Волгограда поступил мужчина с ранением живота. Оперативники быстро выяснили, что к этому может быть причастен его приятель — благодаря оперативным действиям сотрудников ППС и уголовного розыска мужчину задержали почти сразу.

«По предварительным данным, между мужчинами произошёл конфликт на почве ревности», — уточняют в региональном главке МВД.

Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, он помещён под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о поножовщине на почве пьянства в Фроловском районе.