В Волжском мужчина ранил знакомого и тут же попал в руки полиции

В городе Волжском полицейские в кратчайшие сроки задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в нанесении своему 39-летнему знакомому проникающего ранения.
16 апреля в больницу города-спутника Волгограда поступил мужчина с ранением живота. Оперативники быстро выяснили, что к этому может быть причастен его приятель — благодаря оперативным действиям сотрудников ППС и уголовного розыска мужчину задержали почти сразу.
«По предварительным данным, между мужчинами произошёл конфликт на почве ревности», — уточняют в региональном главке МВД.
Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, он помещён под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о поножовщине на почве пьянства в Фроловском районе.