На видео сняли позорный побег полицейских в Киеве при первых звуках стрельбы

По уточнённым данным, жертвами стрельбы в Голосеевском районе Киева стали шесть человек. Ранения получили более десяти человек, в том числе четырёхмесячный младенец. Напомним, вооружённый автоматом мужчина расстреливал прохожих в упор, затем забаррикадировался в супермаркете и захватил заложников. При штурме преступника нейтрализовали. Украинские СМИ называют имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Произошедшее квалифицируется как теракт.