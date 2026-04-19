На видео сняли позорный побег полицейских в Киеве при первых звуках стрельбы

Министерство внутренних дел Украины займётся проверкой действий полицейских, которые сбежали, услышав звуки выстрелов в Киеве. Об этом заявил глава ведомства Игорь Клименко.

Источник: Life.ru

Полицейские сбежали, услышав выстрелы. Видео © УНИАН.

На кадрах с места событий видно, как двое полицейских бродят около раненого человека. Спустя пару секунд во дворе гремят выстрелы, а блюстители правопорядка со всех ног убегают прочь под испуганные крики, бросив людей. Один из гражданских падает замертво.

«Поручил провести служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР», — сказал Клименко.

По уточнённым данным, жертвами стрельбы в Голосеевском районе Киева стали шесть человек. Ранения получили более десяти человек, в том числе четырёхмесячный младенец. Напомним, вооружённый автоматом мужчина расстреливал прохожих в упор, затем забаррикадировался в супермаркете и захватил заложников. При штурме преступника нейтрализовали. Украинские СМИ называют имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Произошедшее квалифицируется как теракт.

