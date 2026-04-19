Массовое ДТП с пятью автомобилями произошло в Серове

Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин случилось днем 18 апреля на улице Типографская в Серове. По данным ГИБДД, 55-летний водитель автомобиля «Нива» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомобилю Hyundai Solaris под управлением 27-летнего водителя, который двигался по главной дороге. После столкновения иномарка выехала на парковку, где столкнулась с припаркованными Ford Focus, Kia Soul и Renault Sandero.