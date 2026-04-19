Во Владивостоке оштрафовали четверых иностранных водителей

Согласно постановлению губернатора Приморья № 99-пг от 4 декабря 2025 года, иностранцы, работающие по патенту, не имеют права оказывать услуги легкового такси и арендованных машин с водителем. Запрет распространяется и на регулярные перевозки пассажиров, и на заказные рейсы. Нарушителей доставили в миграционное управление. На каждого составили протокол по статье «Несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности». Штраф — две тысячи рублей. При повторном нарушении иностранцам грозит не штраф, а принудительное выдворение из России.