Во Владивостоке оштрафовали четверых иностранных водителей

При повторном нарушении им грозит принудительное выдворение из России.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Управления по вопросам миграции и Госавтоинспекции провели совместный рейд на улице Верхнепортовой. Остановлено 65 такси, проверены документы водителей и некоторых пассажиров. В итоге выявлены четверо иностранных граждан, которые незаконно работали в сфере пассажирских перевозок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Согласно постановлению губернатора Приморья № 99-пг от 4 декабря 2025 года, иностранцы, работающие по патенту, не имеют права оказывать услуги легкового такси и арендованных машин с водителем. Запрет распространяется и на регулярные перевозки пассажиров, и на заказные рейсы. Нарушителей доставили в миграционное управление. На каждого составили протокол по статье «Несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности». Штраф — две тысячи рублей. При повторном нарушении иностранцам грозит не штраф, а принудительное выдворение из России.

Полиция рекомендует пассажирам перед поездкой проверять такси по реестру разрешений. Если вы стали свидетелем нарушений, звоните в Госавтоинспекцию: 231−09−08, 231−04−08 или на телефон доверия УМВД: 8 (423) 240−10−00.