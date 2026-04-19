«Летел как умалишенный»: Иномарка устроила массовое ДТП с перевертышем в Петербурге

Массовое ДТП с перевертышем произошло на ул. Руставели.

Источник: Соцсети

Субботняя ночь закончилась неспокойно для нескольких автомобилистов — на улице Руставели произошло массовое ДТП, причем две машины вылетели с дороги на газон, и одна из них перевернулась на крышу и частично «залезла» на другую. Сейчас в обстоятельствах громкой аварии разбираются сотрудники полиции. Очевидцы для себя уже все решили. По словам одного из свидетелей, ДТП устроил водитель Jeep Cherokee, который подставил всех других участников движения.

— Чудо, что меня не зацепило. Я экстренно затормозил. Он летел по дороге как умалишенный, основной удар получила машина, которая перевернулась на крышу. Остальные автомобили задело по касательно. Водитель джипа с места аварии скрылся, — утверждает один из очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во ВКонтакте.

Предварительно, в аварии пострадало не менее пяти машин. На место приезжала и скорая с реанимацией. О состоянии водителей и их пассажиров официально не сообщается.