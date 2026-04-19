В Клецке пациенты поликлиники подрались из-за очереди. Подробности сообщает «Мiнская праўда».
Инцидент случился 8 апреля 2026 года днем на глазах у других посетителей и попал на камеры видеонаблюдения. Двое пациентов в коридоре поликлиники не поделили место у кабинета. Белорус 1973 года рождения словесную перепалку перевел в драку, схватив оппонента за шею, за воротник, а затем толкнул и повалил на пол. Пострадавший 1960 года рождения серьезных травм не получил — только ссадины на шее.
Фигурант признался, что «действия физического характера были несоизмеримы с произошедшими событиями». По его словам, подобного можно было бы избежать.
В отношении мужчины было заведено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса — хулиганство, сопровождающееся применением насилия. По указанной статье наказание предусматриваются как общественные работы, так и ограничение свободы или же арест. Обвинение фигуранту пока не предъявлено. Все решит суд.