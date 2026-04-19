Тайну пропажи семьи Мартинов при срубе еловых ветвей раскрыли спустя 70 лет

7 декабря 1958 года Кеннет, Барбара и их три дочери (14, 13 и 11 лет) отправились в горы Орегона за еловыми ветками и не вернулись. В доме нашли разбросанные комиксы и грязную посуду, единственной зацепкой стала покупка бензина по карте у водопада Каскад-Локс. В 1959 году в реке обнаружили останки двух старших девочек, но разгадка не приблизилась.