На тонком льду Новосибирского водохранилища заметили 12 рыбаков

В Новосибирске спасатели МАСС продолжают патрулировать водные объекты. В зоне внимания места, где обычно собираются рыбаки. Сегодня, 19 апреля, специалисты обследовали район Европейского берега и Аванпорт на Новосибирском водохранилище. В первом случае рыбаков не обнаружили, а вот во втором случае спасатели выявили 12 рыбаков, в том числе одного малолетнего ребенка.