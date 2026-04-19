На тонком льду Новосибирского водохранилища заметили 12 рыбаков

В Новосибирске спасатели МАСС продолжают патрулировать водные объекты. В зоне внимания места, где обычно собираются рыбаки. Сегодня, 19 апреля, специалисты обследовали район Европейского берега и Аванпорт на Новосибирском водохранилище. В первом случае рыбаков не обнаружили, а вот во втором случае спасатели выявили 12 рыбаков, в том числе одного малолетнего ребенка.
— Толщина льда в Анапорту 50−60 см, структура неоднородна, имеются промоины, что создает повышенный риск провала, — добавили в пресс-службе спасателей МАСС.
С рыбаками провели профилактические беседы и раздали им информационные листовки по безопасности на льду.