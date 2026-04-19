Штрафы за пал мусора достигают 800 тысяч рублей в Омской области

За сутки зафиксировано 44 возгорания травы и отходов.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области зафиксирован рост количества пожаров, связанных с несанкционированным сжиганием мусора и сухой растительности. За минувшие сутки произошло 58 возгораний, в том числе 44 случая выгорания травы и отходов на придомовых территориях.

С пятнадцатого апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Сильный ветер и сухая погода значительно увеличивают риск быстрого распространения огня. В этих условиях жителям города и области напомнили о запрете на разведение костров в садовых участках и населенных пунктах.

Специалисты рекомендуют устанавливать емкости с водой рядом с жилыми строениями, обеспечивать свободный проезд к источникам водоснабжения, следить за исправностью электросетей и газового оборудования. Соблюдение этих мер позволяет предотвратить возгорания и минимизировать ущерб от огня.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы. Для граждан размер наказания составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить в экстренные службы по номеру 112. Оперативное реагирование позволяет локализовать огонь на ранней стадии и предотвратить переход пламени на жилые постройки.