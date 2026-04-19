Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осуждённого за государственную измену самарца оставили в колонии

Он фотографировал для куратора из Украины аэродром, взлётно-посадочную полосу и места стоянки техники.

В 4-м апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде рассмотрели апелляционную жалобу гражданина, осуждённого за государственную измену. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Самарской области.

Фигурант уголовного дела назван в пресс-релизе В. По данным самарских СМИ, речь идёт о некоем Е. Вавилове. Следствие выяснило, что в 2024 году он добровольно вошёл в контакт с представителем Службы безопасности Украины и предложил свои услуги.

По указанию куратора из СБУ он сделал снимки одного из государственных аэродромов: взлётно-посадочной полосы и мест стоянок техники. Однако не успел передать фотографии, так как был задержан. Позже при обыске в его квартире обнаружили осколочную гранату и взрыватель.

«Как было установлено заключением экспертов, собранные Вавиловым сведения являлись актуальными и достоверными и в случае получения противником могли быть использованы против РФ путем планирования и совершения диверсий, террористических актов на аэродроме, а также его атак с использованием беспилотных летательных аппаратов», — сообщает пресс-служба 4-го апелляционного суда общей юрисдикции (АСОЮ).

Дело Вавилова рассматривал Самарский областной суд, его обвинили по статьям о государственной измене и незаконном хранении взрывчатки и приговорили к 16,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на год.

Адвокаты осуждённого подали апелляционную жалобу. Но судебная коллегия по уголовным делам 4-го апелляционного суда признала вынесенный приговор законным.