Осуждённого за государственную измену самарца оставили в колонии

В 4-м апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде рассмотрели апелляционную жалобу гражданина, осуждённого за государственную измену. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Самарской области.
Фигурант уголовного дела назван в пресс-релизе В. По данным самарских СМИ, речь идёт о некоем Е. Вавилове. Следствие выяснило, что в 2024 году он добровольно вошёл в контакт с представителем Службы безопасности Украины и предложил свои услуги.
По указанию куратора из СБУ он сделал снимки одного из государственных аэродромов: взлётно-посадочной полосы и мест стоянок техники. Однако не успел передать фотографии, так как был задержан. Позже при обыске в его квартире обнаружили осколочную гранату и взрыватель.
«Как было установлено заключением экспертов, собранные Вавиловым сведения являлись актуальными и достоверными и в случае получения противником могли быть использованы против РФ путем планирования и совершения диверсий, террористических актов на аэродроме, а также его атак с использованием беспилотных летательных аппаратов», — сообщает пресс-служба 4-го апелляционного суда общей юрисдикции (АСОЮ).
Дело Вавилова рассматривал Самарский областной суд, его обвинили по статьям о государственной измене и незаконном хранении взрывчатки и приговорили к 16,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на год.
Адвокаты осуждённого подали апелляционную жалобу. Но судебная коллегия по уголовным делам 4-го апелляционного суда признала вынесенный приговор законным.