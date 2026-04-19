Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На омичку завели уголовное дело после дебоша в автобусе

Её обвиняют в хулиганстве.

Источник: Om1 Омск

В Омске задержали 53-летнюю местную жительницу, которая накануне устроила дебош в автобусе № 33. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, на неё завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, инцидент произошёл 12 апреля 2026 года. Омичка устроила скандал из-за того, что компания подростков не уступила ей место. Когда молодые люди вышли из салона, женщина переключилась на других пассажиров. Когда видео появилось в городских пабликах, скандалистку задержали.

В следкоме пояснили, что подозреваемая «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес пассажиров, оскорбляла граждан по национальному признаку, а также угрожала применением насилия».