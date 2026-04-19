На омичку завели уголовное дело после дебоша в автобусе

В Омске задержали 53-летнюю местную жительницу, которая накануне устроила дебош в автобусе № 33. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, на неё завели уголовное дело по статье «Хулиганство».
Напомним, инцидент произошёл 12 апреля 2026 года. Омичка устроила скандал из-за того, что компания подростков не уступила ей место. Когда молодые люди вышли из салона, женщина переключилась на других пассажиров. Когда видео появилось в городских пабликах, скандалистку задержали.
В следкоме пояснили, что подозреваемая «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес пассажиров, оскорбляла граждан по национальному признаку, а также угрожала применением насилия».