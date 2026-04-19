На омичку завели уголовное дело после дебоша в автобусе

Напомним, инцидент произошёл 12 апреля 2026 года. Омичка устроила скандал из-за того, что компания подростков не уступила ей место. Когда молодые люди вышли из салона, женщина переключилась на других пассажиров. Когда видео появилось в городских пабликах, скандалистку задержали.