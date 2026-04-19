Полицейских, бросивших раненых погибать на месте теракта в Киеве, отстранили

По уточнённой информации, в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева погибли шесть человек. Ранены более десяти, включая четырёхмесячного младенца. Напомним, вооружённый автоматом злоумышленник расстреливал прохожих в упор, затем забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. При штурме преступника ликвидировали. Украинские СМИ называют имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Событие квалифицировано как теракт.