Двух подростков задержали в Москве за драку в переходе станции «Калужская»

Ранее Наро-Фоминский городской суд отправил под домашний арест подростка, который оскорбил сверстника, а затем ударил его ножом в живот. Инцидент произошел 1 апреля рядом с жилыми домами на Февральской улице в Апрелевке (Наро-Фоминский городской округ). Делом подростка также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе расследования.