Двух подростков задержали в Москве за драку в переходе станции «Калужская»

Двух подростков задержали за драку в подземном переходе на станции «Калужская» московского метро. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Уточняется, что словесный конфликт между ними начался в вагоне поезда, а после продолжился в переходе. Пострадавшие сообщили полицейским, что к ним подошли двое парней и начали их бить.
Сотрудники полиции с помощью записей камер видеонаблюдения установили личности нападавших и задержали их. Как уточнили в ведомстве, ими оказались несовершеннолетние 2009 и 2010 годов рождения.
Один из подростков нанес пострадавшему ножевое ранение, после чего избавился от орудия преступления, выбросив его на улице, сообщили в канале ведомства в МАХ.
Ранее Наро-Фоминский городской суд отправил под домашний арест подростка, который оскорбил сверстника, а затем ударил его ножом в живот. Инцидент произошел 1 апреля рядом с жилыми домами на Февральской улице в Апрелевке (Наро-Фоминский городской округ). Делом подростка также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе расследования.